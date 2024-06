Formel 1: Weltmeister Verstappen: Kein garantierter Sieg

1 Max Verstappen rechnet beim Großen Preis von Österreich mit starker Konkurrenz. Foto: Christian Bruna/AP/dpa

Max Verstappen bleibt der Mann, den es zu schlagen gilt. Der Weltmeister sieht sich in Österreich starker Konkurrenz ausgesetzt. Vor allem McLaren macht Druck.











Link kopiert



Spielberg - Nach seinem hart erkämpften Sprinterfolg erwartet Formel-1-Weltmeister Max Verstappen auch beim Großen Preis von Österreich starke Konkurrenz. "Es ist kein garantierter Sieg für uns", sagte der Red-Bull-Star vor dem Hauptrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Spielberg. Zwar ist der 26-Jährige aus den Niederlanden nach vier Triumphen in den vergangenen Jahren in der Steiermark und dem ersten Startplatz erneut der große Favorit, vor allem die erstarkten McLaren bereiten dem Branchenführer aber durchaus Sorgen.