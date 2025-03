Formel 1: Warum wurde Ferrari disqualifiziert?

Fahrt von Hannover nach München Tasche mit 15.000 Euro in ICE gefunden – Frau übergibt Geld an Bundespolizei

Eine Tasche mit 15.000 Euro in bar hat eine Frau in einem ICE auf der Fahrt von Hannover nach München gefunden. Die 31-Jährige übergab das Geld an die Bundespolizei. Woher es stammt, blieb zunächst unklar.