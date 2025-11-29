Er wurde in diesem Jahr erstmals Vater und gewann ein Langstreckenrennen auf der Nordschleife - Formel 1 ist nicht alles für Max Verstappen. Die Karriere hängt nicht nur von der Vertragsdauer ab.
Lusail - Max Verstappen macht die Fortsetzung seiner Formel-1-Karriere vom Spaßfaktor der anstehenden großen Regelreform abhängig. Die mögliche Einstellung des Titelrekords, gehalten von Lewis Hamilton und Michael Schumacher, treibt den 28 Jahre alte Niederländer jedenfalls nicht an. "Ich denke nicht darüber nach, sieben Titel zu gewinnen", sagte Verstappen der englischen Presseagentur PA.