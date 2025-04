Formel 1: Verstappen schlägt zurück: Sieg für den Weltmeister in Japan

Verstappen schlägt zurück: Sieg für den Weltmeister in Japan

Der Niederländer fährt fehlerfrei, sein Red Bull funktioniert plötzlich: Im WM-Duell mit McLaren meldet sich Verstappen zurück.











Max Verstappen hat im Duell mit den überlegenen McLaren zurückgeschlagen und souverän seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Formel-1-Weltmeister hielt beim Großen Preis von Japan dem Druck von Lando Norris und Oscar Piastri stand, mit klugem Reifenmanagement und einer fehlerfreien Fahrt machte der Niederländer die Unterlegenheit seines Red Bull wett - am Ende jubelte er über seinen 64. Triumph in der Königsklasse. In der WM sendete er damit ein eindeutiges Zeichen: Mit dem Titelverteidiger ist auch 2025 zu rechnen.