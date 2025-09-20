Formel 1: Verstappen holt Pole in Chaos-Qualifikation

Er macht es - wie ein Weltmeister. Max Verstappen lässt sich von Wind, Roten Flaggen und Regen nicht beirren. Andere schon: Das McLaren-Duo schwächelt.
Baku - In einer zigfach unterbrochenen und chaotischen Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan hat Max Verstappen die Pole Position geholt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister behielt in der zweistündigen K.o.-Ausscheidung trotz heftiger Winde und leichten Regens zu jeder Zeit die Nerven und fuhr am Ende die schnellste Runde in seinem Red Bull. Es ist die 46. Pole des Niederländers.