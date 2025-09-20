Formel 1: Verstappen holt Pole in Chaos-Qualifikation

Er macht es - wie ein Weltmeister. Max Verstappen lässt sich von Wind, Roten Flaggen und Regen nicht beirren. Andere schon: Das McLaren-Duo schwächelt.

Baku - In einer zigfach unterbrochenen und chaotischen Qualifikation zum Großen Preis von Aserbaidschan hat Max Verstappen die Pole Position geholt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister behielt in der zweistündigen K.o.-Ausscheidung trotz heftiger Winde und leichten Regens zu jeder Zeit die Nerven und fuhr am Ende die schnellste Runde in seinem Red Bull. Es ist die 46. Pole des Niederländers.

Zweiter wurde völlig überraschend Carlos Sainz im Williams. Auch dahinter waren nicht die, mit denen eigentlich gerechnet worden war. Auf Platz drei fuhr Liam Lawson im Wagen der Racing Bulls vor Kimi Antonelli im Mercedes. Lando Norris, der aktuelle WM-Zweite, schaffte es im McLaren nur auf Platz sieben. Teamkollege Oscar Piastri, der im Klassement 31 Punkte vor Norris und 94 vor Verstappen liegt, kam nicht über Platz neun hinaus.

Wind und Regen auch beim Rennen?

Im letzten Zeitabschnitt krachte Piastri auch noch mit seinem McLaren in die Streckenbegrenzung und konnte nicht weiterfahren. Auch andere erwischte es auf dem schnellen, aber teilweise auch sehr engen Kurs: Charles Leclerc demolierte seinen Ferrari und wurde nur Zehnter, Rekordweltmeister Lewis Hamilton kam im zweiten Wagen der Scuderia nur auf Platz zwölf.

Für das Rennen an diesem Sonntag (13.00 Uhr/Sky) sind ebenfalls wieder starker Wind und auch möglicher Regen vorhergesagt.