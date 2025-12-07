Formel 1: Verdienter Lohn nach Zitterpartie

Lando Norris ist ein würdiger Formel-1-Weltmeister – auch, weil er den Widerständen getrotzt hat, kommentiert Dominik Ignée.
Das ging gerade noch mal gut: Der Formel-1-Rennstall McLaren hat auf der Zielgeraden einer unterhaltsamen Saison die große Blamage im letzten Augenblick abgewendet und sich doch nicht zum Gespött gemacht. Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister geworden, zum ersten Mal überhaupt, und es ist dem 26 Jahre alten Engländer auch durchaus zu gönnen. Das Königreich Großbritannien hat ordentlich mitgezittert.