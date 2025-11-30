Lando Norris hat es noch nicht geschafft. Der WM-Titel wird erst im letzten Formel-1-Rennen vergeben. Und Max Verstappen kann sich nach einer erneuten Triumphfahrt doch wieder krönen.
Lusail - Max Verstappen hat die WM-Entscheidung vertagt und ein Herzschlag-Finale wie vor vier Jahren beim Beginn seiner Formel-1-Titelära in Abu Dhabi perfekt gemacht. Auch begünstigt durch einen Reifentaktik-Patzer von McLaren um WM-Spitzenreiter Lando Norris und Polesetter Oscar Piastri gewann Verstappen den Großen Preis von Katar und verhinderte als neuer WM-Zweiter die vorzeitige Krönung von Norris.