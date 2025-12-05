War das schon ein Vorgeschmack? Lando Norris rast auf Platz eins. Der WM-Spitzenreiter schlägt im Auftakttraining in Abu Dhabi Max Verstappen ganz knapp. Vom McLaren-Boss kommt eine Ansage.
Abu Dhabi - Lando Norris hat sich vor der möglichen Krönung zum neuen Formel-1-Weltmeister mit der schnellsten Runde im ersten Freien Training eingestimmt. Der 26 Jahre alte Brite, der bei einem Podiumsplatz am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) beim Großen Preis von Abu Dhabi als neuer Champion feststehen würde, schlug den WM-Zweiten und Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull um die Winzigkeit von acht Tausendstelsekunden. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari mit 16 Tausendsekunden Rückstand.