Formel-1-Spektakel bald im Kino: Brad Pitt startet F1-Promotour in Mexiko - in Pink und Lila

Brad Pitt startet "F1"-Promotour in Mexiko - in Pink und Lila

1 Pretty in Pink: Brad Pitt bei einem Promo-Event für "F1". Foto: imago/Eyepix Group / Carlos Tischler/ Eyepix Group

Am 26. Juni startet Brad Pitt mit "F1" in den deutschen Kinos. Nun hat der Superstar die Pressetour für seinen Film über die Formel 1 gestartet. In auffälligen Outfits in Pink und Lila zeigte er sich Fans und Fotografen.











Link kopiert



Brad Pitt (61) ist in die Pressetour zu seinem neuen Film "F1" gestartet. Bei einem Fototermin in Mexiko City war der Superstar nicht zu übersehen. Er trug auf dem roten Teppich einen Zweireiher in einer auffälligen Farbe, irgendwo zwischen Pink und Lachs. Dazu eine Hose in demselben Farbton. Unter das zugeknöpfte Sakko hatte der Schauspieler ein schlichtes weißes Shirt angezogen. Sein Formel-1-Film läuft am 26. Juni 2025 in den deutschen Kinos an.