Krönung in Las Vegas möglich: Verstappen-Triumph im Regen-Chaos - In einer eigenen Welt

Weltmeister Verstappen feiert den ersten Grand-Prix-Sieg seit Juni. Es ist einer, der lange in Erinnerung bleiben wird. Sein WM-Herausforderer Norris schwächelt an einem denkwürdigen Sonntag.











São Paulo - Max Verstappen schrie seine Freude laut heraus, stieg auf seinen Red Bull mit ausgebreiteten Armen und herzte seine Crew. "Jaaaaaa! Was für ein unglaubliches Rennen, Jungs. Wisst ihr, was das ist: Einfach wundervoll", funkte der Triumphator nach einem chaotischen und vor allem denkwürdigen Rennen in São Paulo noch aus Wagen. "Er war in einer eigenen Welt", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko dem TV-Sender Sky: "So eine Demonstration hat alles gesprengt und ist die richtige Antwort auf alles, was in den letzten Wochen war."