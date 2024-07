Formel-1-Pilot Valtteri Bottas: Die neue Sucht nach dem Rennen auf zwei Rädern

1 Valtteri Bottas erscheint zum Formel-1-Training – natürlich mit dem Rennrad Foto: imago//Eibner-Pressefoto/Memmler

Der Formel-1-Pilot Valtteri Bottas legt seit vergangenem Jahr mehr Kilometer auf dem Fahrrad als in seinem Rennwagen zurück – das Graveln sei seine neue Sucht.











So richtig glücklich geworden ist Valtteri Bottas, Vizeweltmeister von 2019 und 2020, in der ersten Saisonhälfte der Formel 1 bisher nicht. Um ehrlich zu sein: Der Finne ist ziemlich unglücklich, liegt vor dem Großen Preis von Ungarn punktlos ganz am Ende der Fahrerwertung, ein 13. Platz war das bislang beste Einzelresultat. Seine Zukunftsaussichten sind dagegen fast schon rosig – mit etwas Glück kann er trotz zweieinhalb verschenkter Jahre beim Sauber-Team noch eine 13. Saison der Königsklasse bleiben. Jedenfalls tut er alles dafür, nachdem ihm sein bisheriger Arbeitgeber wohl nur weiterverpflichten wird, falls gar niemand sonst zum künftigen Audi-Werksrennstall wechseln will. Ende oder Wende?