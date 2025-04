Formel 1: Piastri auf die Couch: Australier neuer WM-Spitzenreiter

3 Der Start wurde zum entscheidenden Moment. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Oscar Piastri ist der Mann der Stunde in der Formel 1. Sieg in China, Sieg in Bahrain, Sieg in Saudi-Arabien. Damit entreißt er die WM-Führung seinem Teamkollegen. Stark ist aber auch Max Verstappen.











Dschidda - Nach seinem Manöver zum Sieg in bester Max-Verstappen-Manier wollte sich Oscar Piastri erstmal hinlegen. "Ich suche eine Couch", sagte der 24 Jahre alte Australier nach seinem Triumph beim Großen Preis von Saudi-Arabien im selbst am Abend noch über 30 Grad heißen Dschidda. Eine Woche nach seinem Sieg in Bahrain legte der McLaren-Pilot nach und entriss seinem Teamkollegen Lando Norris die Führung im Formel-1-Klassement - erstmals seit 2010 liegt ein Fahrer aus Down under auf Platz eins. Der letzte bis dahin war Mark Webber - Piastris Manager.