Formel 1: Norris im letzten Training in Kanada am schnellsten

Kurz vor der Qualifikation geht es eng zu. Lando Norris ist bei der letzten Übungsfahrt in Kanada am schnellsten. Aber die Verfolger lauern.

Montreal - Lando Norris hat im letzten Formel-1-Training vor der Qualifikation zum Großen Preis von Kanada die Bestzeit gesetzt. Der WM-Zweite aus Großbritannien steuerte seinen McLaren in 1:11,799 Minuten um den Kurs in Montreal und landete nur 0,078 Sekunden vor dem Monegassen Charles Leclerc im Ferrari. Rang drei belegte George Russell im Mercedes. Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull Fünfter, Nico Hülkenberg steuerte seinen Sauber nur auf den 18. Platz.

Piastri und Hülkenberg mit Problemen

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri leistete sich einen seltenen Fehler und zerstörte sich bei einer Berührung der Streckenbegrenzung sein rechtes Hinterrad. Ebenfalls an der legendären Wall of Champions hatte Hülkenberg noch Glück. Der Rheinländer drehte sich in seinem Sauber, vermied vor der Quali am Abend (22.00 Uhr/Sky) aber einen harten Einschlag.

Die Mauer nach der Schikane vor der Zielgeraden ist berüchtigt, weil dort in der Vergangenheit schon Weltmeister wie Michael Schumacher, Damon Hill oder Sebastian Vettel einschlugen und nach ihren Crashs ausschieden.

Vor dem zehnten von insgesamt 24 Saisonläufen am Sonntag führt der Australier Piastri in der Gesamtwertung mit zehn Punkten Vorsprung vor Stallrivale Norris. Verstappen liegt 49 Zähler hinter dem Spitzenreiter nur auf dem dritten Rang. Der 27-jährige Niederländer hatte in den vergangenen drei Jahren dreimal in Quebec gewonnen.