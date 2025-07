Formel 1: Neue Zeitrechnung bei Red Bull - aber was macht Verstappen?

3 Nachfolger als Team-Boss. Laurent Mekies hat jetzt bei Red Bull das Sagen. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Nach 20 Jahren unter der Führung von Christian Horner beginnt bei Red Bull eine neue Ära. Nachfolger Laurent Mekies muss schnell viele Probleme lösen - und einen Superstar besänftigen.











Spa-Francorchamps - Mit zu vielen Gedanken an den Rauswurf seines langjährigen Chefs Christian Horner und über die Probleme der Vergangenheit will Max Verstappen keine Zeit verschwenden. "Zurückzuschauen macht für mich keinen Sinn. Das macht dich auch nicht schneller", sagte der Formel-1-Weltmeister. Stattdessen zähle für den Titelverteidiger vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) nur, "dass wir am Auto arbeiten und es wieder so schnell wie möglich machen".