Formel 1: Max Verstappen holt Startplatz eins in Silverstone

Max Verstappen holt Startplatz eins in Silverstone

1 Max Verstappen darf in Großbritannien von der Pole Position starten. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa/Bradley Collyer

Die Qualifikation für das Formel-1-Gastspiel in Großbritannien wird zur engen Sache. Am Ende schlägt Weltmeister Max Verstappen den WM-Spitzenreiter Oscar Piastri.











Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Großbritannien gesichert. Der Red-Bull-Fahrer setzte sich in Silverstone in letzter Sekunde vor WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren durch. Dritter wurde Lando Norris im zweiten McLaren vor George Russell im Mercedes. Rekordsieger Lewis Hamilton musste sich im Ferrari nach einem kleinen Fahrfehler mit Rang fünf begnügen.