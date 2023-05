Max Verstappen gewinnt erneut den Großen Preis von Miami und baut damit seine WM-Führung in der Formel 1 noch weiter auf 14 Punkte aus.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat wie im vergangenen Jahr den Großen Preis von Miami gewonnen und seine WM-Führung in der Formel 1 ausgebaut. Der Niederländer, Weltmeister 2021 und 2022, setzte sich bei seinem 38. Grand-Prix-Sieg vor Teamkollege Sergio Perez durch und baute seinen Vorsprung auf den Mexikaner auf 14 Punkte aus. Fernando Alonso (Spanien/Aston Martin) komplettierte als Dritter das Podest.

Für Red Bull war es der fünfte Sieg im fünften Saisonrennen. Hinzu kommt Perez’ Erfolg beim bislang einzigen Sprint des Jahres in Baku. Der Mexikaner hätte mit einem Sieg in Miami erstmals in seiner Formel-1-Karriere die Meisterschaftsführung übernommen.

Lesen Sie auch

Der gebürtige Emmericher Nico Hülkenberg blieb beim Heimrennen seines Haas-Rennstalls als 15. ohne Punkte.