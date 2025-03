Formel-1-Legende gestorben: Ralf Schumacher verabschiedet sich von Eddie Jordan

1 Ralf Schumacher (l.) feierte einst bei Eddie Jordan seinen Formel-1-Durchbruch. Foto: IMAGO/PsnewZ

In Eddie Jordans Rennstall feierten Michael und Ralf Schumacher ihren Durchbruch in der Formel 1. Jetzt ist er im Alter von 76 Jahren gestorben. Er werde ihm "immer dankbar sein", verabschiedet sich Ralf Schumacher von seinem Förderer.











Der Tod von Formel-1-Legende Edmund Patrick "Eddie" Jordan sorgt für große Trauer in der Motorsportwelt. Auch Ralf Schumacher (49) meldete sich mit bewegenden Worten zu Wort. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedete sich der frühere Rennfahrer von seinem Mentor und Förderer, der am Donnerstag im Alter von 76 Jahren an den Folgen von Prostatakrebs verstorben ist.