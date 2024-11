Formel 1: Kompromisslos-Kampf um den Titel: Zieht Verstappen es durch?

3 Er poltert gegen Verstappen. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa

Knallharte Zweikämpfe in Interlagos und das auch noch um den WM-Titel: Max Verstappen weiß, wie das geht. Nur wie das gutgehen soll, das ist die Frage.











São Paulo - Die bohrenden Fragen um seinen Fahrstil beantwortete Max Verstappen in etwa so konsequent, wie er im hitzigen Titelkampf auf der Strecke auch weiterhin fahren wird. "Es ist mein zehntes Jahr in der Formel 1. Ich denke, ich weiß, was ich mache", betonte der 27 Jahre alte Niederländer vor dem Großen Preis von Brasilien in São Paulo und gab seinen Kritiker noch eine deutliche Ansage mit auf den Weg: "Ich höre diesen Personen nicht zu."