Formel 1: Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben

In der Formel 1 fuhr Alessandro Zanardi auch als Teamkollege von Ralf Schumacher. Bei einem Unfall auf dem Lausitzring verlor er beide Beine, danach feierte er als Parasportler große Erfolge.
Rom - Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Parasportler Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit. Der Italiener hatte bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring in Brandenburg 2001 beide Beine verloren. Danach fing er im Parasport mit dem Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei den Paralympics.