In ihrem Zweikampf um die Formel-1-WM fuhren Kimi Antonelli und George Russell zuletzt immer näher an die Grenze. Einige erinnert das schon an ein früheres vergiftetes Mercedes-Duell.
Monte-Carlo - Am glitzernden Hafen von Monaco findet Kimi Antonelli das Sinnbild für das nächste Kapitel im knallengen Formel-1-Titelduell bei einem schnellen Blick aufs Wasser. "Das ist wie in einem Haifischbecken. Man frisst oder wird gefressen", sagte der WM-Spitzenreiter über den immer bissigeren Zweikampf mit seinem Mercedes-Stallrivalen George Russell. Auf den engen Straßen von Monte-Carlo gibt es für die Silberpfeil-Stars erst recht keinen Raum zum Ausweichen.