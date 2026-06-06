1 Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur muss in einer Klinik behandelt werden. Foto: David Davies/PA Wire/dpa

Auf den Straßen von Monte-Carlo ist Ferrari Favorit auf den Sieg beim Formel-1-Klassiker. Doch am Morgen der Qualifikation ziehen Ärzte den Teamchef aus dem Verkehr.











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Monte-Carlo - Schreck für das Formel-1-Team von Ferrari: Teamchef Frédéric Vasseur muss den Tag der Qualifikation für das Monaco-Rennen in einer Klinik verbringen. Der 58-Jährige werde nach einigen Tests weiter zur Beobachtung in einer medizinischen Einrichtung bleiben, teilte die Scuderia am Tag vor dem sechsten Saisonlauf in Monte-Carlo mit. Weitere Details zum Hintergrund der ärztlichen Entscheidung werde das Team nicht veröffentlichen, hieß es weiter.