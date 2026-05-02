Formel 1 in Florida: Norris gewinnt Miami-Sprint - Strafe für Antonelli

Man kennt es mittlerweile: WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli verschläft mal wieder den Start. Im Sprint von Miami steht am Ende kein Mercedes ganz vorn, sondern ein McLaren. Vorher wird es emotional.
Miami - In der Hitze von Miami ist Formel-1-Weltmeister Lando Norris zum Sprintsieg gerast. Der Polesetter untermauerte nach fünf Wochen Rennpause vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri den Aufschwung von McLaren in der Motorsport-Königsklasse und sicherte sich acht Punkte. Norris hatte 2024 seinen ersten Grand-Prix-Sieg in Miami gefeiert und stand auch im Sprint 2025 ganz vorne. Auf den dritten Rang rutschte nach 19 Runden über 100 Kilometer Charles Leclerc im Ferrari vor.