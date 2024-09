Formel 1 in Aserbaidschan: Hamilton bestraft: Norris rückt in Baku weiter nach vorn

Hamilton bestraft: Norris rückt in Baku weiter nach vorn

Baku - Die Chancen für die Aufholjagd von Max Verstappens WM-Rivalen Lando Norris beim Formel-1-Rennen in Baku steigen. Weil Rekordweltmeister Lewis Hamilton wegen eines Motorwechsels an seinem Mercedes aus der Boxengasse startet und Alpine-Fahrer Pierre Gasly ans Ende des Feldes strafversetzt wurde, rückt Norris um zwei Startplätze nach vorn. Der McLaren-Pilot geht damit heute (13.00 Uhr/RTL und Sky) als 15. in den Grand Prix von Aserbaidschan und kann im WM-Duell mit Titelverteidiger Verstappen auf wichtige Punkte hoffen.