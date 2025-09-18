Formel 1: Haugs Prognose: Verstappen-Aufholjagd absolut realistisch

Wird die WM doch noch mal zum Dreikampf? Nach Max Verstappens famoser Fahrt in Monza traut Norbert Haug dem viermaligen Weltmeister eine Aufholjagd zu. Und nicht nur er.
Baku - Der ehemalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug traut Max Verstappen eine Aufholjagd im WM-Kampf noch zu. "Diese halte ich in der Tat für absolut realistisch", sagte der 72-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag auf dem Stadtkurs in Baku hat Verstappen 94 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, 63 auf dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris.