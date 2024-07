Hamilton gewinnt in Silverstone vor Verstappen und Norris

1 Lewis Hamilton setzte sich gegen Max Verstappen und Lando Norris durch. (Archivbild) Foto: dpa/Denes Erdos

Weltmeister Max Verstappen kann den Großen Preis von Großbritannien nicht gewinnen. Das schafft Lewis Hamilton - mit einem Rekord.











Link kopiert



Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Silverstone gewonnen. Der Mercedes-Fahrer setzte sich bei seinem Heimspiel in Großbritannien am Sonntag vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull und Lando Norris im McLaren durch.