Audi und Cadillac steigen in die Formel 1 ein – das ist vor allem auf dem Arbeitsmarkt spürbar. Die Neuen werben von den etablierten Teams Personal ab.
Der Fahrermarkt der Formel 1 ist, jedenfalls was die Top-Jobs angeht, mit der Vertragsverlängerung für George Russell und Kimi Antonelli bei Mercedes durch. In den Personalabteilungen der Rennställe aber kehrt trotzdem nicht die ersehnte Ruhe ein. Denn ein anderes Transferkarussell dreht sich auch vor dem Großen Preis von Mexiko am Sonntag (21 Uhr, MESZ) besonders heftig: die Nachfrage nach routinierten Technikern und Mechanikern ist enorm hoch. Durch die hohe Spezialisierung im Top-Motorsport sind Kandidaten für diese Jobs natürlich nicht über die Agentur für Arbeit zu bekommen. Gewildert wird deshalb vorzugsweise bei der Konkurrenz, was für die Arbeitnehmer in der Regel mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung verbunden ist. Augen auf bei der Berufswahl . . .