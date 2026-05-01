Formel 1: Duell zwischen Glamour und Gestern

Die Formel 1 bekommt immer mehr einen Event-Charakter – Beispiel: der Party-Grand-Prix in Miami an diesem Wochenende. Deutschland hingegen ist abgehängt.
Gehe zurück auf Los, aber ziehe automatisch viel Geld dabei ein. Die Formel 1 mit ihren 3,9 Milliarden Dollar Jahresumsatz kann es sich leisten, ihre eigenen Spielregeln aufzustellen. Das rasende Monopoly gastiert am Wochenende nach vier Wochen Zwangspause in Miami, ein Neustart mit leicht verändertem technischem Reglement. Aber ungebrochener Begeisterung. Erst zum fünften Mal wird in Florida gefahren, aber das erste von Serienbesitzer Liberty Media selbst aufgestellte Projekt hat als Party-Grand-Prix längt Monaco abgelöst. Mitten in der Vorstadt von Miami Gardes wird das neue Verständnis einer global so sehr wie noch nie boomenden Disziplin vorgeführt: der Balanceakt zwischen Sport und Show. Das Spektakel auf der anderen Seite des Großen Teichs zeigt auch, warum sich Deutschland in absehbarer Zeit so schwertun wird, wieder ein Formel-1-Rennen austragen zu können. Die alte und die neue Rennwelt sind nicht mehr vergleichbar. Es ist ein ungleiches Duell zwischen Glamour und Gestern.