Ein schwieriges Jahr sei 2022 gewesen, sagte Toto Wolff am Mittwoch. Und selbstredend hofft der Teamchef des Mercedes-Rennstalls für die Formel-1-Saison 2023 auf eine Verbesserung. „Unsere Hoffnungen und Erwartungen sind immer, dass wir in der Lage sind, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen“, sagte der Österreicher, schränkte aber ein: „Allerdings waren unsere Konkurrenten im vergangenen Jahr sehr stark und wir sind dabei aufzuholen.“

Weltmeister Red Bull und Ferrari machten Mercedes zuletzt das Leben schwer. Zweimal ging nach Jahren der Dominanz der Titel nicht an die Stern-Fahrer. „Wir haben sehr viel gelernt“, versicherte Toto Wolff.

Ob das reicht? Wie gut das neue Auto ist, zeigt sich spätestens beim Saisonauftakt am 5. März in Bahrain. Wie der neue Bolide aussieht, ist seit Mittwoch klar. Nach Red Bull und Ferrari hat nun auch Mercedes den Rennwagen präsentiert, der Lewis Hamilton und George Russell wieder zu dauerhaften Siegkandidaten machen soll. Am Mittwoch durften die beiden Fahrer erstmals im neuen Gefährt auf die Rennstrecke.

Die Optik ist im Gegensatz zu den vergangenen Jahren überraschend. Wie der Mercedes-AMG F1 W14 E Performance aussieht? Zeigen wir in unserer Bildergalerie.