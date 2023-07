5 Ayrton Senna starb am 1. Mai 1994. Foto: EPA

Es ist ein Tag, der die Formel-1-Welt für immer veränderte und ein ganzes Land in Schockstarre versetzte: Ayrton Sennas Tod jährt sich am 1. Mai zum 25. Mal. In der Bildergalerie erinnern sich einige Protagonisten von damals zurück.









Stuttgart - Der 1. Mai 1994 ist einer dieser Tage gewesen, an die man sich erinnert. Er ist ein Sonntag. Ein gelegentlicher Formel-1-Zuschauer weiß noch genau, wie er auf dem Sofa in einen Burger beißt und diesen so gar nicht mehr genießen kann, als er im Fernsehen die Bilder aus Imola sieht. Ein echter Fan dagegen befindet sich auf der Autobahn und muss im Hinblick auf seine nachlassende Konzentrationsfähigkeit das Tempo verringern. Aus dem Radio vernimmt er eine aufgebrachte Reporterstimme: „Schalten wir noch einmal schnell nach Imola. Was ist der neueste Stand der Dinge?“