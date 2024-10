Carlos Sainz siegt in Mexiko – Max Verstappen doppelt bestraft

1 Ferrari-Pilot Carlos Sainz aus Spanien fährt für Ferrari. Foto: dpa/Eduardo Verdugo

Zweimal zehn Sekunden – diesmal wird die Fahrweise des Weltmeisters geahndet. Wieder gerät Max Verstappen mit seinem WM-Verfolger beim nächsten Ferrari-Sieg aneinander. Sein Vorsprung schrumpft.











Carlos Sainz hat die jüngste Erfolgsserie Ferraris in der Formel 1 fortgesetzt. Eine Woche nach dem Doppelsieg von Austin gewann der Spanier am Sonntag den Großen Preis von Mexiko und feierte seinen insgesamt vierten Erfolg in der Königsklasse sowie den zweiten der Saison.