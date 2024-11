Formel 1: Erste Startreihe für Verfolger Norris - Verstappen dahinter

3 Lando Norris fährt auf Startplatz zwei. Foto: Andre Penner/AP

Das wird wieder eng. Im Sprint wird Lando Norris von Position zwei starten, Max Verstappen dahinter auf Position vier. Der WM-Kampf geht in die nächste Runde.











São Paulo - WM-Verfolger Lando Norris hat sich im Formel-1-Titelkampf für die nächste Attacke auf Max Verstappens Punktevorsprung in Position gebracht, die Pole für den Sprint in São Paulo aber verpasst. Der 24 Jahre alte Brite musste sich in der Qualifikation im Autódromo José Carlos Pace seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen geben. An dessen Top-Runde kam Norris bei seinem letzten Versuch nicht mehr ran.