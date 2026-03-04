Formel-1-Auftakt in Melbourne: Die Altherrenriege der Formel 1

Fernando Alonso und Lewis Hamilton sind über 40 – aber noch immer schnell. Vor dem Saisonstart in Melbourne sind die beiden motiviert wie eh und je.
Verdammt lang her: Vor 25 Jahren gewann den Großen Preis von Australien Michael Schumacher vor David Coulthard und Rubens Barrichello, der Bundeskanzler hieß Gerhard Schröder, und weltpolitisch prägend waren am 11. September die Terroranschläge auf das World Trade Center und das Pentagon in den USA. Es war der 4. März 2001, und in einem Minardi gab ein 19 Jahre alter Jungspund sein Debüt: Fernando Alonso. Mit zwei Runden Rückstand wurde er Zwölfter. Überschattet wurde das Rennen von einem tragischen Unfall: Ein Reifen des havarierten Boliden von Jacques Villeneuve traf einen Streckenposten tödlich.