Stuttgart - In letzter Sekunde hoppelt der Ball noch einmal ins Tor von Dynamo Dresden. Ob im Getümmel der Fuß von Lilian Egloff dran war oder das Bein eines Gästeverteidigers, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, spielt am Ende aber auch keine Rolle mehr. Mit 3:1 (0:1) gewinnt der VfB Stuttgart nach klarer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gegen den sächsischen Ligarivalen und blickt nun voller Zuversicht der ersten Pflichtaufgabe des Jahres entgegen, dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr).