Format feiert zehntes Jubiläum: Welche Paare konnten dem Sommerhaus-Fluch trotzen?

Seit 2016 begeistert "Das Sommerhaus der Stars" die Zuschauer. Einige Paare fielen bereits dem berüchtigten "Sommerhaus"-Fluch zum Opfer, andere sind bis heute glücklich...

Seit zehn Jahren zählt "Das Sommerhaus der Stars" zu den beliebtesten Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Das Konzept sorgt regelmäßig für hohe Einschaltquoten und jede Menge Gesprächsstoff. Doch nicht alle Paare verlassen die Show unbeschadet. Immer wieder ist vom "Sommerhaus"-Fluch die Rede, der Beziehungen auf die Probe stellt und zerbrechen lässt. Dennoch gibt es prominente Duos, die den Herausforderungen in der Show standhielten - darunter diese Paare.

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus Cosimo Citiolo (43) und Nathalie Gaus (34) scheinen eines der starken Paare in der Reality-TV-Szene zu sein - und auch das "Sommerhaus" konnte den beiden nichts anhaben: Nach rund drei Jahren Beziehung wagten es die beiden 2022 nach Bocholt, wo sie den vierten Platz erreichten. Heute ist das Paar verheiratet. Mit ihrer eigenen Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding" wurden sie sogar bei der Planung und Durchführung der Hochzeit von der Kamera begleitet.

Pia Tillmann und Zico Banach

Auch Pia Tillmann (39) und Zico Banach (34) zogen ins "Sommerhaus" - und sind bis heute ein Herz und eine Seele. Wenige Monate nach der RTL-Show verkündeten Tillmann, die bereits einen Sohn hat, und Banach, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nach der Geburt von Sohn Pepe folgte die Verlobung, wenig später die standesamtliche Hochzeit. Erst kürzlich krönten die beiden ihr Glück mit einer freien Trauung, die sie auf Instagram mit ihren Fans teilten.

Rafi Rachek und Sam Dylan

Zugegeben, Rafi Rachek (35) und Sam Dylan (40) führen seit Jahren eine eher turbulente Beziehung. Auch im "Sommerhaus der Stars" taten sie sich in den Spielen oft schwer, holten am Ende aber dennoch den Sieg der neunten Staffel. Nach seinem Auftritt im Dschungelcamp verriet Dylan im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sogar, dass er sich von seinem Partner einen Antrag wünsche: "Darauf warte ich."

Thorsten und Alexandra Legat

Als Promipaar der ersten Stunde nahmen Thorsten (56) und Alexandra Legat an der Premierenstaffel von "Das Sommerhaus der Stars" teil und sind bis heute auch ein verheiratetes Paar. Einer ihrer zwei Söhne, Nico Legat (27), ist mittlerweile selbst im Reality-TV vertreten. Anders als seine Eltern hat er aber offenbar noch nicht das ganz große Liebesglück gefunden.