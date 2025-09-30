Format feiert zehntes Jubiläum: Welche Paare konnten dem Sommerhaus-Fluch trotzen?

Seit 2016 begeistert "Das Sommerhaus der Stars" die Zuschauer. Einige Paare fielen bereits dem berüchtigten "Sommerhaus"-Fluch zum Opfer, andere sind bis heute glücklich...
Seit zehn Jahren zählt "Das Sommerhaus der Stars" zu den beliebtesten Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Das Konzept sorgt regelmäßig für hohe Einschaltquoten und jede Menge Gesprächsstoff. Doch nicht alle Paare verlassen die Show unbeschadet. Immer wieder ist vom "Sommerhaus"-Fluch die Rede, der Beziehungen auf die Probe stellt und zerbrechen lässt. Dennoch gibt es prominente Duos, die den Herausforderungen in der Show standhielten - darunter diese Paare.