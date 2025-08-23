Form von Unfreiheit: Samuel Koch verabschiedet sich von Instagram

Samuel Koch zieht den Stecker bei Instagram. In seinem letzten Post beschreibt der Schauspieler eine Co-Abhängigkeit mit dem Medium, die "eine Form von Unfreiheit" zur Folge hat. Sein Account wird ab sofort von seinem Verein weitergeführt.
Samuel Koch verabschiedet sich von Instagram. In seinem vorerst letzten Post schreibt der Schauspieler, dass er mit dem Medium in eine Co-Abhängigkeit geraten sei, woraus "folglich eine Form von Unfreiheit entsteht". Weiter heißt es: "Bei allem, was potenziell unfrei macht, gilt es für mich zu überprüfen, ob ich die Freiheit besitze, mich davon zu verabschieden."