Justin Timberlake (44) wandte sich am vergangenen Donnerstag an seine Fans auf Instagram. Der Sänger musste das für den Abend geplante finale Konzert seiner "Forget Tomorrow World Tour" in Columbus, Ohio, absagen. "Ich bin am Boden zerstört", schrieb er in seinem Post.

"Die Grippe hat mich erwischt"

Timberlake erklärte in seiner emotionalen Nachricht, dass er zum Soundcheck erschienen sei, jedoch bereits mit Grippesymptomen zu kämpfen hatte. "Die Grippe hat mich jetzt vollständig erwischt", teilte der Star mit. "Es tut mir so leid, euch und mein Team zu enttäuschen, das so hart gearbeitet hat, um diese Show zu ermöglichen." Der Sänger versicherte seinen Fans, dass sie eine Rückerstattung ihrer Ticketkosten erhalten werden.

Besonders bitter: Die Show in Columbus war bereits im Oktober verschoben worden, als Timberlake mit einer Bronchitis und einer Kehlkopfentzündung zu kämpfen hatte. Damals musste der Popstar mehrere Konzerte verschieben und versprach seinen Fans: "Ich werde es wiedergutmachen." Auch eine Rückenverletzung führte dazu, dass Timberlake ein Konzert seiner Tour im vergangenen Jahr absagen musste.

Der Großteil der Fans zeigte großes Verständnis in der Kommentarspalte und überbrachte dem Sänger Genesungswünsche. "Ich hoffe, du wirst wieder gesund, ich bin zwölf Stunden gefahren, aber deine Gesundheit geht vor", schreibt ein Ticketinhaber. Ein anderer Fan merkt jedoch auch die Kurzfristigkeit der Absage kritisch an: "Ich wünschte, du hättest uns das rechtzeitig vor der Öffnung der Türen gesagt. Mein 76-jähriger Vater war so aufgeregt, dich zu sehen, und wir haben 45 Minuten lang draußen gewartet und es erst durch Instagram erfahren." Viele wünschen sich auch, dass Timberlake einen Ersatztermin ankündigt: "Kannst du bitte einfach zurück nach Columbus kommen. Ich will nicht mein Geld zurück, ich will dein Konzert sehen."

Noch am Tag vor der Absage hatte Timberlake auf Instagram einen herzlichen Dank an sein Tourteam gepostet. "Nur noch eine Show... und ich wollte einen Moment nutzen, um dieser unglaublichen Tourfamilie zu danken. Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass alles läuft", schrieb er zu einem Gruppenbild. "Ihr seht nicht jeden auf der Bühne, aber ohne jede einzelne Person auf diesem Bild wäre nichts davon möglich. So viel Liebe. Lasst uns morgen Abend in Columbus ein letztes Mal Gas geben."

Die "Forget Tomorrow World Tour" hatte im April 2024 in Vancouver begonnen und sollte in Columbus ihren Abschluss der Nordamerika-Shows finden. Die Welttournee wird am 21. März in Buenos Aires fortgesetzt und soll am 20. Juli in Paris enden.