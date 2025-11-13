Prinz William und Prinzessin Kate sind umgezogen - und der Thronfolger gewährt nun erstmals einen Blick in die frisch renovierte Forest Lodge. In einem Video zum Armistice Day zeigt sich das elegante Umfeld. Experten erkennen sofort Kates Handschrift.
Neues Kapitel für die Thronfolger-Familie: Prinz William (43) hat zum ersten Mal seit dem Einzug Anfang November einen Einblick in sein und Prinzessin Kates neues Zuhause gegeben. Die Familie ist in die Forest Lodge gezogen - ein prächtiges georgianisches Anwesen im Windsor Great Park, das doppelt so groß ist wie ihr bisheriges Adelaide Cottage.