Forderungen von 95 Millionen Euro: Barbara Meiers Ehemann Klemens Hallmann meldet Privatinsolvenz an

Klemens Hallmann, der Ehemann von "GNTM"-Siegerin Barbara Meier, hat beim Handelsgericht Wien Privatinsolvenz beantragt. Betroffen sind 102 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 95 Millionen Euro.
Klemens Hallmann (49), der Ehemann von "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier (39), hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung eingereicht. Das gab der Alpenländische Kreditorenverband bekannt. Der 48-jährige Unternehmer steht damit vor einem der größten finanziellen Einschnitte seiner Karriere.