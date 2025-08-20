Forderungen von 95 Millionen Euro: Barbara Meiers Ehemann Klemens Hallmann meldet Privatinsolvenz an

Klemens Hallmann, der Ehemann von "GNTM"-Siegerin Barbara Meier, hat beim Handelsgericht Wien Privatinsolvenz beantragt. Betroffen sind 102 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 95 Millionen Euro.

Klemens Hallmann (49), der Ehemann von "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier (39), hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung eingereicht. Das gab der Alpenländische Kreditorenverband bekannt. Der 48-jährige Unternehmer steht damit vor einem der größten finanziellen Einschnitte seiner Karriere.

Von dem Verfahren sind laut den vorliegenden Unterlagen derzeit 102 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 95 Millionen Euro betroffen. Besonders brisant: Rund 75 Millionen Euro davon entfallen auf Eventualverbindlichkeiten in Form von Bürgschaften, die Hallmann für andere Unternehmen übernommen hatte.

Immobilienkrise trifft Hallmann-Imperium

Als Hauptursache für die Zahlungsunfähigkeit nennt der Geschäftsmann die angespannte Situation am Immobilienmarkt. Hallmann ist Eigentümer und operativer Geschäftsführer der Hallmann Corporate Group, die schwerpunktmäßig im Bereich Immobilien und Immobilienentwicklung tätig ist. Zentrale Gesellschaft der Unternehmensgruppe ist die Hallmann Holding International Investment GmbH, die sich vollständig in seinem Besitz befindet. Die Hallmann Holding soll nicht von der Insolvenz betroffen sein.

Bereits im April dieses Jahres hatte ein Tochterunternehmen Hallmanns, die SÜBA AG, Insolvenz anmelden müssen. Dieses Verfahren konnte Ende Juli mit der Annahme eines Sanierungsplans in Höhe von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, beendet werden. Ein Präzedenzfall, der nun auch für Hallmann selbst zum Vorbild werden könnte.

30-Prozent-Quote als Rettungsanker

Entscheidend für das Scheitern der Verhandlungen war laut Alpenländischem Kreditorenverband, dass mit einem wichtigen Gläubiger keine Einigung erzielt werden konnte. Diese Pattsituation zwang Hallmann schließlich zum Gang vor das Handelsgericht Wien.

Hallmann beabsichtigt die Fortführung seines Unternehmens und bietet den Insolvenzgläubigern zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen eine 30-prozentige Quote. Diese soll innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans gezahlt werden.

Klemens Hallmann und Barbara Meier sind seit 2019 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter.