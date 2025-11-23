Forderungen an die Politik: Familienunternehmer wollen KI statt Bürokratie

Der neue Landesvorsitzende Robin Morgenstern legt einen Katalog zur Landtagswahl vor. Auch Guido Buchwald ist bei der Morgenstern AG mit von der Partie.
Mehr Künstliche Intelligenz, weniger Beamte – dies fordert der Verband Familienunternehmer Baden-Württemberg. „Wir verlangen, dass frei werdende Stellen in der Landesverwaltung nicht komplett nachbesetzt werden“, sagt der neue Landesvorsitzende des Verbandes, Robin Morgenstern aus Reutlingen, zu einem umfangreichen Katalog zur Landtagswahl. „Statt dessen könnte man KI einsetzen“, meint Morgenstern. Weiter wird unter anderem verlangt, dass neue Gesetze nach fünf Jahren überprüft werden. Eine weitere Forderung ist die jährliche Reduzierung der Ausgaben des Landes um zwei Milliarden Euro. Nach Ansicht des Verbandsvorsitzenden könnte dies „durch eine globale Minderausgabe geschehen, die den Ministerien vorschreibt, wie viel Geld sie einsparen müssen“. Das Land solle sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren, weniger Geld in Förderprogramme stecken und die Programme schrumpfen lassen.