Umwelthilfe zur Diesel-Debatte Land soll Fahrverbot innerhalb von sechs Monaten umsetzen

Von Konstantin Schwarz 22. Februar 2018 - 08:34 Uhr

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der klagenden Deutschen Umwelthilfe, will bei einem Fahrverbot nicht mehr als sechs Monate Vorbereitungszeit akzeptieren. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Deutsche Umwelthilfe schätzt ihre Aussichten, vor dem Bundesverwaltungsgericht mit dem Fahrverbot zu obsiegen, fifty-fifty ein. Nach einem Urteil erwartet die Umweltorganisation, dass Fahrverbote innerhalb eines halben Jahres umgesetzt werden.

Stuttgart - Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der auf Fahrverbote in Stuttgart pochenden Deutschen Umwelthilfe (DUH), schätzt die Erfolgsaussichten seiner Organisation vor dem entscheidenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auf 50 Prozent. „Ich bin mir nicht sicher, dass wir gewinnen“, sagt er.

Mehr zum Thema

Die DUH hatte im September 2017 mit ihrer Klage zur Luftreinhaltung in Stuttgart wegen der zu hohen Stickstoffdioxidwerte obsiegt. Die erste Instanz sprach sich für großflächige Diesel-Fahrverbote aus. Stickstoffdioxid kommt vor allem von Dieselautos.

„Es ist möglich, dass die letzte Instanz Fahrverbote für einzelne Strecken, wie es das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden hat, bejaht, sie aber für ganze Umweltzonen wie in Stuttgart ablehnt“, sagte Resch unserer Zeitung. Das Gericht in Leipzig wird im Revisionsverfahren das das vorliegende Stuttgarter Zonen-Fahrverbotsurteil und auch das streckenbezogene Düsseldorfer Urteil überprüfen.

Nachrüstung könnte kommen

Selbst wenn nur jene Straßen für Diesel gesperrt werden dürften, an denen der Stickstoffdioxid-Grenzwert überschritten ist, würde dies für Stuttgart angesichts der vielerorts schlechten Werte ein großflächiges Verbot bedeuten, so Resch. Im Erfolgsfall will er einen weiteren jahrelangen Aufschub nicht hinnehmen. Die von Grünen und CDU geführte Landesregierung will laut dem Entwurf des Stuttgarter Luftreinhalteplans nicht vor 2020 und nicht ohne Blaue Plakette tätig werden. „Wir erhoffen uns vom Bundesverwaltungsgericht dann auch eine Fristsetzung und werden längstens sechs Monate vorschlagen“, so der DUH-Chef. Die Landeshauptstadt müsste in dieser Zeit den Luftreinhaltplan anpassen und Schilder aufstellen. „Bis zum 1. September müsste das möglich sein“, so Resch. Die DUH werde dann „sehr massiv darauf hinwirken, dass auch andere Städte tätig werden“.

Ein Fahrverbots-Urteil würde nach Ansicht von Resch „den Knoten bei der Automobilindustrie für Nachrüstungen lösen“. Denn ansonsten müssten die Hersteller mit Zivilklagen rechnen. „Die Hardware-Nachrüstung würde die Industrie zwar Geld kosten, aber sie würde die Luftqualität verbessern und auch Arbeitsplätze schaffen“, so der Bundesgeschäftsführer. Eine Beteiligung des Staates wie bei der Rußfilter-Nachrüstung lehnt Resch ab, denn beim Stickstoffdioxid habe die Industrie die Abgasreinigung auf der Straße gegenüber den Prüfstandswerten bewusst heruntergeregelt.

Bei Niederlage geht Kampf weiter

Dass ein Umweltverband vor Gericht überhaupt die Einhaltung bald zehn Jahre alter Umweltschutz-Vorgaben durch den Staat einklagen müsse, sei eine „absurde Situation“, so Resch. „Wir sind glücklich, dass wir nun soweit gekommen sind“. Sollte die DUH die letzte Instanz verlieren, dann sei der Kampf um bessere Luft nicht zu Ende. Die Leipziger Richter müssten nicht, aber sie könnten eigene Vorschläge machen. Ansonsten, so Resch, habe die DUH weitere Ideen, um doch zum Ziel zu kommen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) zeigt sich im Fall einer Niederlage der DUH wenig optimistisch. „Sollte das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, dass Fahrverbote allein in der Zuständigkeit des Bundes liegen, wäre das fatal für unsere Luft und unsere Gesundheit, da kein Rechtsinstrument erkennbar ist, um das Recht auf saubere Luft gegenüber dem Bund durchzusetzen“, sagte die BUND-Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch.