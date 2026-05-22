Seit Jahren klagen Eigentümer und Mieter in einem Esslinger Stadtteil über anhaltende Probleme. Die Polizei müsse immer wieder gerufen werden. Die CDU forder die Stadt zum raschen Handeln auf.
Im Esslinger Wohnquartier Salucci-Höfe sorgt eine unbefriedigende Situation für heiße Diskussionen. Eigentümer und Mieter klagen seit Jahren über über Müll, Beschädigungen und extremen Lärm bis in die Nacht. Immer wieder müsse die Polizei gerufen werden, berichteten Betroffene bei einem Lokaltermin der CDU-Ratsfraktion. Nach zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen fordern die Christdemokraten die Verantwortlichen im Rathaus nun zum Handeln auf.