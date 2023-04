Ford geht in Asperg in Flammen auf

Weil sich ihr Fahrzeug komisch verhält, stellt eine 35-Jährige es bei Verwandten ab. Kurz darauf schlagen Flammen aus dem Motorraum.









Gerade noch rechtzeitig hat eine 35-jährige Frau sich selbst und ihr Kind aus ihrem brennenden Auto gerettet. Der Ford ging am Dienstag in Asperg in Flammen auf. Gegen 15.50 Uhr hatte die Frau den Wagen bei Verwandten in der Neuffenstraße geparkt, weil er sich während der Fahrt unruhig verhalten hatte. Der Reflex war richtig, denn kurz darauf entwickelte sich Rauch, aus dem Motorraum schlugen leichte Flammen.

Die Frau schnappte ihr drei Jahre altes Kind und brachte es in Sicherheit, Zeugen alarmierten derweil die Feuerwehr. Die Wehr aus Asperg rückte mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an. Das Großaufgebot konnte jedoch nicht verhindern, dass der Ford ausbrannte. Umliegende Gebäude oder andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Der Ford wurde abgeschleppt. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf rund 8000 Euro belaufen.