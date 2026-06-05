Forbes: Taylor Swift ist jetzt zwei Milliarden Dollar schwer

Laut "Forbes" hat Taylor Swift ein Nettovermögen von zwei Milliarden Dollar erreicht - und ist damit die reichste Musikerin der Geschichte. Der Grund: die "Eras"-Tour und mehrere Alben-Veröffentlichungen.
Zwei Milliarden Dollar - diese Zahl markiert eine neue Dimension in der Musikgeschichte. Taylor Swift (36) hat laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" ein Nettovermögen von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro erreicht und gilt damit als reichste Musikerin der Welt. Grundlage für diese Einschätzung ist der "Iconoclast 50"-Report, der Mitte der Woche veröffentlicht wurde.