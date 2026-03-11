Forbes-Magazin: Dr. Dre steigt in den Klub der Milliardäre auf

Der exklusive Klub wächst: Dr. Dre steht erstmals auf der Milliardärsliste des US-Magazins "Forbes". Mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde Dollar reiht er sich neben fünf weiteren Musikstars ein.

Dr. Dre (61) darf sich jetzt offiziell Milliardär nennen. Der Rapper und Musikproduzent stößt 2026 neu zur "Forbes"-Liste der Milliardäre hinzu. Mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde US-Dollar teilt er sich unter anderem mit Rihanna (38) Platz 3.332. Dr. Dre gehört damit zu nur sechs Musikstars im Ranking. Neben ihm und Rihanna sind auch Taylor Swift, Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z sowie Bruce Springsteen auf der Liste vertreten.

Dr. Dre bezeichnete sich schon 2014 als Milliardär Dr. Dre, mit bürgerlichem Namen André Romell Young, behauptete bereits 2014, Milliardär zu sein. Damals hatte er gerade sein Unternehmen Beats Electronics für drei Milliarden Dollar an Apple verkauft. In einem Video des Rappers Tyrese Gibson (47) erklärte er, "der erste Milliardär im Hip-Hop" zu sein. Doch noch 2019 bezifferte "Forbes" sein Vermögen auf 800 Millionen Dollar. Erst jetzt schaffte er den Sprung in den exklusiven Kreis.

Neben dem inzwischen verkauften Unternehmen gründete Dr. Dre 1996 das Musiklabel Aftermath Entertainment, das entscheidend für die Karrieren von Eminem, 50 Cent und Kendrick Lamar war. Zusammen mit The D.O.C., Dick Griffey und Suge Knight rief er 1991 zudem das Label Death Row Records ins Leben. 2022 kaufte Snoop Dogg das Label, bei dem er einst selbst unter Vertrag stand.

Elon Musk führt das Ranking an

Die Liste der Milliardäre führt zum zweiten Mal in Folge Elon Musk an. "Forbes" schätzt sein Vermögen auf rund 839 Milliarden Dollar. Dahinter folgen die Google-Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin sowie Jeff Bezos und Mark Zuckerberg. Neu auf der Liste sind neben Dr. Dre auch Ex-Tennisstar Roger Federer und Regisseur James Cameron.