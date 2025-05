Forbes-Liste: Kein Sportstar macht so viel Geld wie Ronaldo

1 Fußballstar Cristiano Ronaldo freut sich über seine lukrativen Deals. Foto: imago/ABACAPRESS

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo (40) führt zum dritten Mal in Folge die "Forbes"-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt an. Nach Angaben des Wirtschaftsmagazins hat der 40-Jährige, der in seiner Karriere insgesamt bereits fünfmal an der Spitze der Liste stand, seine geschätzten Gesamteinnahmen in den vergangenen zwölf Monaten auf 275 Millionen Dollar (etwa 245 Millionen Euro) gesteigert. Diese Summe wurde bisher nur vom ehemaligen Boxweltmeister Floyd Mayweather (48) übertroffen, der 2015 angeblich 300 Millionen Dollar und 2018 275 Millionen Dollar verdiente.