„Forbes“-Liste Das sind die reichsten Stuttgarter

Von Sascha Maier 15. März 2018 - 06:32 Uhr

Das „Forbes“-Magazin hat seine Liste der reichsten Menschen der Welt veröffentlicht. Auch in Stuttgart haben es viele zu immensem Reichtum gebracht – darunter nicht wenige Frauen.





Stuttgart - Es gibt Menschen, die sind reich. Sie fahren vielleicht einen Ferrari, besitzen eine Wohnung im Nobel-Hochhaus Cloud No. 7 oder essen regelmäßig im Sterne-Restaurant Speisemeisterei. Aber um die geht es hier nicht.

Denn es gibt Menschen, die verglichen damit so unermesslich reich sind, dass kein noch so ausschweifendes Luxusleben ihre Pfründe jemals aufbrauchen könnte. Das „Forbes“-Magazin veröffentlichte jüngst wieder eine Liste der reichsten Menschen der Welt.

Viele Frauen unter den Superreichen

Und auch in Stuttgart leben Milliardäre oder Menschen, deren Vermögen zumindest in die Hunderte Millionen geht. Ihren Reichtum verdanken sie meistens dem Verlagswesen oder der Autoindustrie. Viele der Schwervermögenden sind aber auch in kulturellen Bereichen umtriebig.

Manche von ihnen leben in schwäbischer Bescheidenheit und meiden die Öffentlichkeit, wo es nur geht. Andere sind bundesweit bekannt. Was außerdem auffällt: Auf den Top-Positionen der vom „Manager Magazin“ gelisteten Superreichen – der „Liste der 500 reichsten Deutschen“ –, die in Stuttgart leben oder wirken, befinden sich erstaunlich viele Frauen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!