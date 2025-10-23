Der australische Rapper The Kid Laroi wird bei der Halbzeitshow des NFL-Spiels in Berlin auftreten. Am 9. November performt er vor über 70.000 Zuschauern im Olympiastadion.
Die NFL, die US-amerikanische Footballliga, treibt ihre Bemühungen voran, sich auch in Deutschland zu etablieren. Für das erste Regular-Season-Spiel der NFL in Berlin und das insgesamt fünfte hierzulande konnte jetzt Superstar The Kid Laroi (22) gewonnen werden. Er wird in der Halbzeitpause des Spiels zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts am 9. November im Olympiastadion für Stimmung sorgen. Das gab die NFL auf ihrer Website bekannt.