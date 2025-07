Football Regionalliga: Leonberg Alligators wollen den Meister ärgern

1 Im Hinspiel hatten die Alligators (in Weiß) keine Chance beim 14:28 gegen die Engineers: Tim Theurer (mit Ball) wird zu Boden gebracht. Foto: Andreas Gorr

Im letzten Saisonspiel will der Football-Regionalligist den Karlsruhe Engineers in die Meistersuppe spucken. Es wäre der erste Sieg über die Engineers überhaupt.











Reizvolle Aufgabe für die Leonberg Alligators zum Saisonfinale: Die Footballer treten in ihrem letzten Saisonspiel an diesem Samstag (17 Uhr) beim bereits feststehenden Regionalliga-Meister Karlsruhe Engineers an. „Da können wir uns zum Abschluss noch einmal bewähren“, sagt Fabian Hoyer, „vielleicht können wir denen ja ein bisschen in ihre Party-Suppe spucken.“