Football Regionalliga: Leonberg Alligators verputzen Tabellenführer Reutlingen Eagles
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Die Defense der Alligators war nach der Pause so sicher wie Fort Knox – die Angreifer der Reutlingen Eagles erzielten keinen einzigen Punkt. Foto: Selina Deuss

Der Football-Drittligist aus Leonberg besiegt den Aufstiegsanwärter aus Reutlingen klar mit 33:14. Die bärenstarke Defense lässt nach der Pause keine Punkte der Eagles mehr zu.

Die Leonberg Alligators sind bislang das Team der Saison 2026: Die Mannschaft von Headcoach Fabian Hoyer ist die einzige Mannschaft in der Regionalliga Südwest, die noch kein Spiel verloren hat. Im Gipfelduell schlugen die Alligators den bisherigen Tabellenführer Reutlingen Eagles im Stadion Kreuzeiche mit 33:14 und übernahmen mit vier Siegen die Tabellenspitze.

 

Das Ergebnis hinten raus war deutlicher als der Spielverlauf“, sagte Headcoach Fabian Hoyer, „es war eine starke Teamleistung von Offense, Defense und den Special Teams.“ Zur Pause lagen die Alligators noch 13:14 zurück – Zwei Touchdowns der Eagles hatten die Leonberger zwei Fieldgoals durch Jan Bartosch sowie einen Touchdown von Daniel Bäßler entgegenzusetzen.

Die Alligators auf der Siegerstraße: Luis Turian, Frederic Latour und Johannes Möhring (v. li.) Foto: Andreas Gorr

Aber nach der Pause wuchsen die Gäste gegen den Meisterschaftskandidaten hinaus. „Die Defense hat einen super Job gemacht und keine Punkte mehr zugelassen“, freute sich Hoyer. Luis Turian, Johannes Möhring und erneut Bäßler trugen den Ball ein weiteres Mal in die Endzone der Reutlinger, was das Ergebnis auf 33:14 schraubte und die Alligators auf Platz eins der Tabelle katapultierte. „Die Eagles kamen mit uns nach der Pause nicht mehr klar“, lobte Hoyer.

 