Football Regionalliga: Leonberg Alligators verputzen Tabellenführer Reutlingen Eagles

1 Die Defense der Alligators war nach der Pause so sicher wie Fort Knox – die Angreifer der Reutlingen Eagles erzielten keinen einzigen Punkt. Foto: Selina Deuss

Der Football-Drittligist aus Leonberg besiegt den Aufstiegsanwärter aus Reutlingen klar mit 33:14. Die bärenstarke Defense lässt nach der Pause keine Punkte der Eagles mehr zu.











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Die Leonberg Alligators sind bislang das Team der Saison 2026: Die Mannschaft von Headcoach Fabian Hoyer ist die einzige Mannschaft in der Regionalliga Südwest, die noch kein Spiel verloren hat. Im Gipfelduell schlugen die Alligators den bisherigen Tabellenführer Reutlingen Eagles im Stadion Kreuzeiche mit 33:14 und übernahmen mit vier Siegen die Tabellenspitze.