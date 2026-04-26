Football Regionalliga: Leonberg Alligators mühen sich zum Startsieg über Freiburg Sacristans

Beim Saisonauftakt muss sich der Football-Regionalligist aus Leonberg strecken, um die Freiburg Sacristans 23:20 zu besiegen. Runningback Daniel Bäßler ist kaum zu bremsen.
„Wir haben heute ein bisschen gestruggelt“, sagte Fabian Hoyer. „To struggle“ heißt auf deutsch so viel wie sich gequält haben, kämpfen müssen und hat in der Jugendsprache seinen Platz gefunden. Nun ist Hoyer 31 und hat seine Teenager-Tage längst hinter sich gelassen, aber in der US-Sportart Football gehören Anglizismen zum guten Ton wie das Händeschütteln zur Begrüßung.