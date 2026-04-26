Football Regionalliga: Leonberg Alligators mühen sich zum Startsieg über Freiburg Sacristans

Beim Saisonauftakt muss sich der Football-Regionalligist aus Leonberg strecken, um die Freiburg Sacristans 23:20 zu besiegen. Runningback Daniel Bäßler ist kaum zu bremsen.

„Wir haben heute ein bisschen gestruggelt“, sagte Fabian Hoyer. „To struggle“ heißt auf deutsch so viel wie sich gequält haben, kämpfen müssen und hat in der Jugendsprache seinen Platz gefunden. Nun ist Hoyer 31 und hat seine Teenager-Tage längst hinter sich gelassen, aber in der US-Sportart Football gehören Anglizismen zum guten Ton wie das Händeschütteln zur Begrüßung.

Die Leonberg Alligators haben sich gegen die Freiburg Sacristans zu einem 23:20 (14:13) gearbeitet, oder besser: Der Regionalligist musste sich den Erfolg hart erkämpfen. „Es war ein solider Auftritt“, sagte Headcoach Hoyer, „denn Freiburg war mit uns absolut auf Augenhöhe.“

Bartosch: „Das war tougher als gedacht.“

Wichtig war, dass die Alligators erfolgreich gestartet sind, immerhin wollen sie im Kampf um die Meisterschaft mitmischen. Gegen Freiburg haben die Leonberger noch nie verloren, am Samstag allerdings waren die Sacristans drauf und dran, ihre schwarze Serie zu beenden. „Das war tougher als gedacht“, räumte Kapitän Jan Bartosch im Footballer-Jargon ein, wobei mittlerweile so ziemlich jeder weiß, dass „tough“ mit hart oder anstrengend zu übersetzen ist.

Runningback Daniel Bäßler (Mi.) war von der Defense der Sacristans nur mit größter Anstrengung zu stoppen. Foto: Andreas Gorr

Die Gäste erzielten vor 200 Fans im Lewa-Sportpark gleich mit dem ersten Ballbesitz einen Touchdown, und die Gators benötigen einige Zeit, um mit dem Touchdown von Peter Weiblen auszugleichen. Auf ein Fieldgoal der Freiburger folgte in Halbzeit eins ein Touchdown von Alligator Johannes Möhring nach starkem Pass von Quarterback Niklas Klute sowie ein weiteres Fieldgoal der Sacristans zum 14:13-Pausenstand. „Freiburg war deutlich besser als in der vorigen Saison“, bemerkte Fabian Hoyer.

Hätte sein Team fehlerlos agiert, wäre die Partie sicher früher entschieden gewesen – aber die Alligators ließen die eine oder andere Chance zur Interception fahrlässig liegen, da ihnen der Ball nach dem Pass des Sacristans-Quarterbacks doch noch durch die Finger rutschte. Oder sie ließen sich den Ball wenige Zentimeter vor der gegnerischen Endzone aus den Händen schlagen (Fumble), was sie einen gefühlt sicheren Touchdown kostete. „Dass man beim Saisonstart noch ein paar Fehler macht, ist normal“, erteilte Hoyer seinen Spielern Absolution.

Johannes Möhring (Nr. 85) steuerte einen Touchdown zum Sieg der Alligators bei. Foto: Andreas Gorr

Keine Frage: Das Positive überwog. Quarterback Klute bot in seiner ersten Partie als Starter eine gute Leistung, zeigte Übersicht und leistete sich nur eine Interception. „Er steckt den Kopf nicht in den Sand – so muss es sein“, sagte der Headcoach. Runningback Daniel Bäßler pflügte sich wie ein Berserker durch die Defensive der Sacristans und sammelte viele Yards. „Ein top Comeback“, lobte Hoyer, „ihn haben wir heute gebraucht.“

Die Alligators erhielten überzeugende Unterstützung von den Golden Bites Foto: Andreas Gorr

Receiver Frederic Latour fing einen Ball zum Touchdown, ein Saftey brachte den Alligators dann die 23 Punkte zum Sieg, nachdem die Freiburger mit einem Touchdown zu Beginn von Hälfte zwei 20:14 in Führung gegangen waren. Die Alligators haben gestruggelt, aber nicht nur sie. Auch die Schiris hatten ihre liebe Mühe: Sie mussten sich mehrfach im Referee-Huddle über die Regelauslegung beraten – zweimal hatten sie gar einen Spielzug zu früh abgepfiffen. Sagen wir es so: Aller Anfang ist schwer. Oder tough.